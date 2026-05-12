Tutta la delusione di Kasami KEY

Il Winterthur saluta la Super League dopo quattro stagioni.

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Chiamati a vincere per rimandare il discorso retrocessione diretta, i biancorossi si sono infatti inchinati per 3-2. Sotto 2-0 dopo 10', le Cavallette hanno ribaltato l'incontro fra il 60' e il 70' con due reti di Abels e una di Lee. Il GC dovrà comunque passare dallo spareggio contro Vaduz o Aarau, che si disputerà il 18 e 21 maggio. Negli altri due, ininfluenti, incontri di serata il Servette ha superato il Losanna 2-0 (reti di Douline e Mraz), mentre al Lucerna è bastato Kabwit per battere 1-0 lo Zurigo.