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Calcio Il Winterthur saluta la SL

Swisstxt

12.5.2026 - 22:44

Tutta la delusione di Kasami
Tutta la delusione di Kasami
KEY

Il Winterthur saluta la Super League dopo quattro stagioni.

SwissTXT

12.05.2026, 22:44

12.05.2026, 22:57

Chiamati a vincere per rimandare il discorso retrocessione diretta, i biancorossi si sono infatti inchinati per 3-2. Sotto 2-0 dopo 10', le Cavallette hanno ribaltato l'incontro fra il 60' e il 70' con due reti di Abels e una di Lee. Il GC dovrà comunque passare dallo spareggio contro Vaduz o Aarau, che si disputerà il 18 e 21 maggio. Negli altri due, ininfluenti, incontri di serata il Servette ha superato il Losanna 2-0 (reti di Douline e Mraz), mentre al Lucerna è bastato Kabwit per battere 1-0 lo Zurigo.

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