Iman Beney (a sinistra) e Naomi Luyet: le due sono in sintonia dentro e fuori dal campo. Facebook: YB Frauen

Le talentuose calciatrici vallesane Naomi Luyet e Iman Beney giocano fianco a fianco da anni, fino all'YB e alla nazionale. Nella rivista «SPORTLERIN» raccontano come il calcio le abbia fatte incontrare.

Benjamin Steffen Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Iman Beney (18 anni) e Naomi Luyet (19) sono due dei maggiori talenti svizzeri. Giocano insieme nell'YB e nella nazionale svizzera, anche se la 19enne è attualmente infortunata.

Le due si sono conosciute sul campo di calcio, nella squadra maschile dell'FC Savièse, quando avevano 8 e 9 anni. Da allora sono inseparabili.

La loro amicizia va ben oltre il calcio. Tuttavia, sono consapevoli che probabilmente si separeranno in un futuro non troppo lontano. Perché entrambi sognano una grande carriera.

È probabile che le loro strade si incrocino ancora e ancora in futuro, non appena verranno chiamate dalla Nazionale. Mostra di più

Questa amicizia calcistica ha già tante sfaccettature. Alla fine del 2020, Naomi Luyet e Iman Beney sono apparse insieme su una pagina del quotidiano vallesano «Le Nouvelliste». 14 giovani sportivi del Cantone erano stati nominati per un premio sportivo, tra cui Luyet e Beney.

C'era una foto di entrambi, ma una era sbagliata. Il giorno dopo, il quotidiano pubblicò il seguente titolo: «Naomi Luyet: le bon visage» - sotto una foto con il «giusto volto». E: «Tutte le nostre scuse».

Quattro anni dopo, questo errore difficilmente si ripeterà. Naomi Luyet viene al massimo confusa con Iman Beney. O viceversa. Le due sono così vicine, così simili, che a volte una inizia una frase e l'altra la finisce. La particolarità di questa amicizia è che va oltre il calcio. Va più in profondità.

Si son piaciute fin dall'inizio?

Sì, Iman Beney e Naomi Luyet si sono conosciute sul campo da calcio, nella squadra maschile dell'FC Savièse, all'età di 8 e 9 anni.

Alla domanda se si sono piaciute fin dall'inizio, Beney dice: «Ci siamo armonizzate molto bene. È andata così: gol di Naomi dopo un mio passaggio. E poi: gol mio dopo un passaggio di Naomi. Questo ci ha aiutato».

Nel rapporto con i ragazzi, «se segni molti gol, loro hanno più rispetto», dice Naomi Luyet, e nel loro personale: a ogni gol segnato, si avvicinavano sempre di più. Fino a diventare inseparabili.

Così inseparabili che insieme rappresentano il futuro del calcio svizzero.

Iman Beney, ala dell'YB, nata nel 2006, ha fatto il suo debutto in nazionale nel 2023. È stata anche convocata per la Coppa del Mondo 2023, ma il giorno dopo l'annuncio della convocazione si è rotta il legamento crociato ed è rimasta fuori per mesi.

Naomi Luyet, anche lei attaccante dell'YB, nata nel 2005, ha fatto il suo debutto con i colori rossocrociati nel 2024, ricevendo i premi come miglior giocatrice della Super League femminile e Giovane Femminile 2024 alla Notte del Calcio Svizzero a metà gennaio.

I campionati europei in Svizzera sono molto vicini

Quando le elvetiche hanno battuto la Francia per 2-1 alla fine dello scorso ottobre, Luyet ha segnato il gol della vittoria con grande classe. Beney, appena entrata come sostituta, si trovava in area di rigore quando la palla è entrata in porta ed è subito corsa dalla compagna.

Quando le due giocarono qualche giorno dopo allo stadio Wankdorf di Berna (1-1 contro il Basilea), i circa 1'000 spettatori presenti hanno seguito le beniamine. Al termine, le giocatrici dell'YB hanno firmato autografi per quasi mezz'ora.

Luyet e Beney hanno creato un senso di euforia che solo chi l'ha visto di persona può capire.

Il Campionato Europeo in Svizzera si avvicina, molte giovani talentuose giocano già all'estero, a Barcellona (Sydney Schertenleib), a Roma (Alayah Pilgrim) o a Friburgo (Leela Egli), come anche le stelle della squadra comunque (Lia Wälti, Ramona Bachmann) - Beney e Luyet, invece, stanno vivendo l'occasione degli Euro in casa con l'entusiasmo della vicinanza.

È un entusiasmo made in Savièse - che non è abbastanza preciso. Naomi Luyet è cresciuta a Chandolin, un villaggio del comune di Savièse, mentre Beney è cresciuta a Drône, un altro villaggio dello stesso comune.

Hanno trascorso i primi anni di scuola a Chandolin e a Drône, e dalle medie in poi hanno frequentato la stessa classe a Savièse, fianco a fianco, lezione dopo lezione; ma soprattutto: partita dopo partita, gol dopo gol.

Dal 2018 frequentano il centro di formazione dell'Associazione Svizzera di Calcio a Bienne. Naomi Luyet racconta di essere stata felicissima quando ha scoperto che avrebbe potuto vivere in collegio: «Volevo davvero andarci». Ma la sua gioia è stata ancora più grande quando ha saputo che anche Iman Beney ce l'aveva fatta.

Domenica sera dopo domenica sera, le due ragazze, di 12 e 13 anni, hanno viaggiato in treno da Sion a Bienne. Hanno sfruttato le due ore di viaggio e il cambio di treno a Losanna, prendendo una volta il treno sbagliato e andando verso Ginevra. Sono scese di nuovo a Morges, «eravamo un po' stressate», dice Beney, ma lo stress condiviso è uno stress dimezzato.

Sono stati importanti l'una per l'altra durante il viaggio, non solo per il tragitto da Sion a Bienne, ma in generale.

A Bienne hanno vissuto in famiglie ospitanti diverse, ma a soli cinque minuti a piedi l'una dall'altra. In un video di quel periodo, viene chiesto a entrambi quale sia il loro club preferito.

Beney risponde: «Il Lione». Luyet: «Lione e Paris Saint-Germain». Una piccola differenza, ma oggi Luyet non sa più perché allora aveva nominato anche il Paris Saint-Germain.

Entrambi si trasferiscono allo YB nel 2021, Luyet completa gli esami di maturità a Bienne, Beney inizia un apprendistato commerciale; oggi vivono insieme in un appartamento condiviso vicino a Berna.

A entrambe piace che il loro appartamento sia ordinato, ma ammettono anche di non amare particolarmente la «fase di riordino». Non hanno mai litigato per più di dieci minuti.

Il calcio fa parte della storia della famiglia

Alla domanda su cosa vorrebbero dall'altra, Naomi Luyet risponde: «Il tiro di Iman». Beney risponde: «La tecnica di Naomi».

Si dice che Naomi Luyet non potesse separarsi dai palloni nemmeno da piccola. Si è avvicinata al calcio grazie al fratello maggiore - e non tanto per il padre, ex calciatore dilettante, che la figlia vorrebbe sapere come giocava. «Sì, certo», ha giocato contro di lui in giardino, «ma avere 40 anni in giardino non è come averne 25 sul campo da calcio».

Il calcio fa parte della «storia familiare» di Beney, come lei stessa afferma. Suo padre Nicolas è stato un ex portiere professionista di Sion, Wil, Aarau e Yverdon, tra gli altri, e ha anche giocato nella squadra Under 21 con Alex Frei e Ludovic Magnin.

È ancora un buon calciatore, dice la figlia, «ma solo in porta». Sua zia Noémie Beney ha giocato 45 volte in nazionale, con giocatrici che Iman ha poi incontrato anche nella selezione.

Il fratello maggiore Roméo ha un contratto con il Basilea, mentre mamma Cleo viene dal Brasile, il Paese del calcio per eccellenza. Ma lei, insegnante di Zumba, aveva delle riserve sulla passione di Iman per il calcio e ha mandato la ragazza a ballare.

«Ma non mi piaceva, non sono così agile», dice Iman. Solo un giorno, quando a Savièse si è svolta una partita di calcio internazionale con Marta, la pluricampionessa brasiliana, la madre le ha detto: «Va bene, gioca a calcio».

La famiglia Beney, pazza per il calcio La famiglia brasiliano-svizzera Beney: papà Nicolas, il super talento YB Iman, mamma Cloe, la stella del FCB Roméo e il fratello minore Pablo (da sinistra). Immagine: zvg I fratelli Beney: il rossoblù Roméo (19), il super talento YB Iman (18) e il fratello minore Pablo (14). Immagine: zvg La giovane Iman Beney ha fatto subito colpo in Nazionale nell'estate del 2023. Immagine: Imago Tragico eroe nel gennaio 2024: Romeo Beney non riesce più a trattenere le lacrime dopo un'espulsione. Immagine: imago L'allora allenatore in seconda Martin Rueda conforta Beney completamente sconvolto. Immagine: Screenshot blue Romeo Beney festeggia il suo primo gol in Super League contro il Lugano il 6 dicembre 2023. Immagine: KEYSTONE Papà Nicolas Beney è il portiere della nostra squadra U-21 di successo nel 2001 con Reto Zanni, Alex Frei, Stephane Grichting, Johan Berisha, Ludovic Magnin, Nicolas Beney (in alto da sinistra), e Daniel Gygax, Roman Friedli, Remo Meyer, Ricardo Cabanas e Stephan Keller, (in basso da sinistra) Immagine: KEYSTONE Il portiere del Wil Nicolas Beney nel marzo 2004 dopo la vittoria nella semifinale di Coppa contro l'FC San Gallo all'Espenmoos. Immagine: KEYSTONE La famiglia Beney, pazza per il calcio La famiglia brasiliano-svizzera Beney: papà Nicolas, il super talento YB Iman, mamma Cloe, la stella del FCB Roméo e il fratello minore Pablo (da sinistra). Immagine: zvg I fratelli Beney: il rossoblù Roméo (19), il super talento YB Iman (18) e il fratello minore Pablo (14). Immagine: zvg La giovane Iman Beney ha fatto subito colpo in Nazionale nell'estate del 2023. Immagine: Imago Tragico eroe nel gennaio 2024: Romeo Beney non riesce più a trattenere le lacrime dopo un'espulsione. Immagine: imago L'allora allenatore in seconda Martin Rueda conforta Beney completamente sconvolto. Immagine: Screenshot blue Romeo Beney festeggia il suo primo gol in Super League contro il Lugano il 6 dicembre 2023. Immagine: KEYSTONE Papà Nicolas Beney è il portiere della nostra squadra U-21 di successo nel 2001 con Reto Zanni, Alex Frei, Stephane Grichting, Johan Berisha, Ludovic Magnin, Nicolas Beney (in alto da sinistra), e Daniel Gygax, Roman Friedli, Remo Meyer, Ricardo Cabanas e Stephan Keller, (in basso da sinistra) Immagine: KEYSTONE Il portiere del Wil Nicolas Beney nel marzo 2004 dopo la vittoria nella semifinale di Coppa contro l'FC San Gallo all'Espenmoos. Immagine: KEYSTONE

E così lei gioca e balla. Nella squadra nazionale si danza sempre prima delle partite internazionali, «per dare energia». Beney dice di essere una ballerina migliore di Luyet, nonostante la sua apparente immobilità.

Entrambe ridono, Luyet dice: «Quando siamo insieme, abbiamo un legame che non sentiamo con nessun altro».

«Penso che dobbiamo andare avanti per la nostra strada»

Il calcio ha creato un legame speciale, con le vittorie e le sconfitte che Beney e Luyet hanno vissuto insieme, con le emozioni che sono più forti sul campo da calcio ma anche, ad esempio, quando vanno al cinema insieme.

Sono anche abbastanza realiste da dire che l'amicizia non sarebbe diventata e rimasta così stretta senza il calcio. Non hanno nemmeno lontanamente un rapporto così stretto con altri ex compagni di scuola della Savièse, dice Luyet: «Se fossimo solo amiche ma non entrambe calciatrici, non potremmo vederci così spesso - perché una starebbe giocando a calcio».

Quindi l'unica domanda è quanto sia strano immaginare un giorno di non giocare per lo stesso club.

Perché è il corso del tempo e del mondo del calcio, che si sforza di andare sempre più in alto: un giorno, il campionato svizzero sarà troppo piccolo per loro e vorranno passare a un campionato più importante. Il contratto di Beney con l'YB scade nell'estate del 2025, quello di Luyet nel 2026.

Beney dice: «Sì», l'idea è «un po' strana», ma: «Non possiamo restare insieme per tutta la vita. Arriverà il momento. Ma non ne ho paura».

Le due sanno quanto sia improbabile che un grande club europeo ingaggi due giovani giocatrici svizzere allo stesso tempo e dia loro le stesse opportunità di sviluppo e lo stesso tempo di gioco.

E comunque: il Lione, il desiderio più o meno condiviso del passato, non è più la priorità assoluta. Al contrario, le ragazze parlano del Barcellona come del miglior club oppure sognano di giocare in Inghilterra.

Luyet ammette: «Penso che dobbiamo andare per la nostra strada».

Ma prima ancora di andare per la loro strada, hanno avuto bisogno l'una dell'altra: su piccola scala, domenica dopo domenica, da Sion a Bienne... il futuro può attendere.