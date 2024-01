Richarlison con la modella Amanda Araju. TikTok

La stella brasiliana del Tottenham Hotspur ha reso pubblica la sua storia d'amore con una splendida modella e influencer utilizzando un video alquanto bizzarro.

Richarlison, attaccante del Tottenham e della Nazionale brasiliana, ha postato un video per annunciare la sua nuova relazione con la modella sudamericana Amanda Araju.

Nulla di inusuale, se non fosse per le immagini bizzarre accompagnate da un testo ironico cantato in portoghese.

Il video mostra una gallina su un tetto di lamiera che depone l'uovo, che, cadendo, ancora in volo, si apre per rivelare un selfie del calciatore che abbraccia la sua ragazza.

Mentre scorrono le immagini il testo cantato dice: «Sono una donna sola e voglio essere felice solo con la mia dolce metà».

Il video ironico, pubblicato sull'account TikTok di Richarlison e che potete vedere qui sotto, è già stato visualizzato più di 15 milioni di volte in poco più di un giorno.

Il video è stato pubblicato dopo che la coppia ha trascorso i primi mesi della relazione evitando di renderla pubblica sui social media, nonostante le due visite a Londra della ventenne modella brasiliana.

Il calciatore, che è invece reduce da un'operazione all'inguine, è tornato in campo segnando subito contro il Nottingham Forest.