L’Ecuador ha centrato il colpo grosso nell’ultima partita del Gruppo E: opposti alla già qualificata Germania, i sudamericani si sono imposti per 2-1 in rimonta, superando così i gironi ai Mondiali per la seconda volta. Il confronto era iniziato in discesa per i tedeschi, in vantaggio con Sané al 2' (gol viziato da un probabile fallo). Valencia e compagni hanno però pareggiato già al 9' con Angulo. Plata al 77' ha poi regalato i 1/16 agli ecuadoregni. La Germania si è così avvicinata nel peggiore dei modi alla fase ad eliminazione diretta, che le mancava dal 2014.