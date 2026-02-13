Dopo il 2-0 incassato contro la Svizzera, in Algeria finisce nel mirino soprattutto Vladimir Petkovic. I media criticano le scelte dell'ex ct della Nati e parlano di una squadra senza identità, puntando il dito contro l'approccio tattico e le scelte di formazione.

blue news riassume per te La stampa algerina punta il dito contro Vladimir Petkovic, accusandolo di errori tattici e scelte di formazione discutibili nella sconfitta contro la Svizzera.

I media criticano una squadra fragile in difesa, poco incisiva in attacco e incapace di tenere il passo della Nati.

Al di là delle polemiche, la Svizzera si è dimostrata più solida, cinica e organizzata, meritando il passaggio del turno.

L'avventura mondiale dell'Algeria si è conclusa ai sedicesimi di finale con la sconfitta per 2-0 contro la Svizzera. Un'eliminazione che ha lasciato il segno non solo tra i tifosi, ma anche sulla stampa algerina.

Nel mirino è finito anche Vladimir Petkovic, l'ex ct della Nati, accusato di aver sbagliato approccio tattico e scelte di formazione nella sfida da dentro o fuori contro i rossocrociati.

Petkovic nel mirino

Tra i giudizi più severi c'è quello di «El Khabar», che punta il dito contro gli «errori difensivi elementari» costati due gol. Secondo il quotidiano, la prestazione dell'Algeria ha evidenziato limiti «tecnici, fisici e persino di combattività».

Per «El Khabar», il principale responsabile resta però Petkovic. Il quotidiano critica in particolare la scelta di rinunciare a un vero centravanti e sostiene che durante la partita non sia mai emersa una chiara identità di gioco. I Fennecs sono apparsi vulnerabili in difesa e quasi mai realmente pericolosi in attacco.

Le critiche sono diffuse

Le valutazioni dei media cambiano nei toni, ma il giudizio complessivo è simile: l'Algeria non è stata all'altezza della sfida contro una Svizzera apparsa più organizzata e concreta. C'è chi insiste sulle responsabilità del ct e chi, invece, allarga lo sguardo alle prestazioni offerte dall'intera squadra.

Anche «TSA» parla di una «sconfitta logica». Il portale descrive una squadra «fragile in difesa e inefficace in attacco», sottolineando come la Svizzera abbia saputo sfruttare con cinismo le due vere occasioni costruite.

Secondo il quotidiano online, i numerosi cambi di formazione effettuati da Petkovic durante il torneo hanno impedito all'Algeria di trovare gli automatismi necessari in una competizione così breve.

Per la testata, i Fennecs dovranno ritrovare solidità difensiva e crescere in fase offensiva, prendendo esempio proprio dall'efficacia mostrata dalla Nazionale di Murat Yakin.

Sulla stessa linea, ma senza puntare direttamente il dito contro il tecnico ticinese, anche «DZFoot.com» traccia un bilancio severo dell'eliminazione: «Sconfitti, superati in difesa e apatici in attacco, i Verdi lasciano questo Mondiale a testa bassa e con tanti rimpianti».

Il verdetto del campo

Le critiche nei confronti di Petkovic sono comprensibili dopo un'eliminazione, ma il verdetto del campo è stato piuttosto chiaro. La Svizzera si è dimostrata più solida, più cinica e complessivamente superiore.

Ridurre il ko alle sole scelte del ct sarebbe però semplicistico: l'Algeria è apparsa inferiore sotto diversi aspetti e la Nati ha meritato la qualificazione.