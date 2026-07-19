Siamo quasi giunti all'atto finale: la partitissima tra Spagna e Argentina deciderà chi tra le due alzerà al cielo la Coppa del Mondo 2026. Abbiamo vissuto un torneo fatto di colpi di scena, sorprese e conferme. Il mito del calcio che conoscevamo forse non c'è più. Il presente racconta una storia diversa...o forse no.

Cadono i miti, non le emozioni In finale sono arrivate Spagna e Argentina. Che dire, se non che è il meglio che il calcio ha da offrire

L'Italia che non si vede alla fase finale di un Mondiale di calcio non fa più notizia, è così da 16 anni. Un mito, quello della squadra azzurra, che si è sgretolato facendo tanto rumore, a scadenze quadriennali.

Le ultime due generazioni di italiani devono leggere o affidarsi a youtube per rivedere le gesta dei vari Paolo Rossi, Baggio, Totti, Del Piero, Maldini e Cannavaro. Come il Grande Torino, ci si affida alle leggende.

Il Brasile pentacampeòn ha vinto il suo ultimo Mondiale nel 2002. Dopo i fasti di Pelé, Didì, Vavà e Zagalo, arrivarono gli anni di Romario, Bebeto, Dunga, Ronaldo e Ronaldinho, un'altra goduria per gli occhi.

In questa edizione, Neymar, non è riuscito a portare la croce da solo, la quale, pesantissima, ha seppellito la Seleçao, già agli ottavi di finale.

Il Brasile, non oltre gli ottavi di finale IMAGO

La Germania, infarcita di talenti più o meno grandi, non riesce ad arrivare agli ottavi di finale dal 2014, anno in cui trionfò con i vari Lahm, Hummels, Schweinsteiger, Klose, Müller e Goetze.

A differenza delle precedenti Mannschaft di grande successo - da quella di Beckenbauer a quella di Klinsmann, Matthaeus, Brehme e Völler -, oggi i Musiala, Havertz, Kimmich e Sané sembrano meno panzer e più Audi di lusso.

La Francia, quando l'improvvisazione non basta

La Francia, ha vinto la sua prima Coppa del Mondo nel 1998, quando Deschamps, Thuram e Zidane facevano impazzire i centrocampi e le difese avversarie, per vincere di nuovo 20 anni dopo, con un giovane Mbappé sostenuto dall'ariete Giroud.

Francia, seria pretendente al titolo, annientata dalla Spagna IMAGO/PRESSE SPORTS

Diamone atto, fino a martedì sera, la formazione di Deschamps era una delle serie pretendenti al titolo, forse la favorita. Poi, la Spagna ha cambiato il corso della storia: la tecnologia ha annichilito l'arte, l'organizzazione ha affossato definitivamente le abilità d'improvvisazione.

La Spagna, una macchina perfetta, o quasi

La formazione di De La Fuentes ha mostrato che la forza del collettivo è superiore alle brillanti qualità del singolo.

Ma non è una novità nel calcio: ricordiamo la Grecia di Rehhagel, quando nel 2004 stupì il mondo vincendo il campionato europeo, dopo aver battuto il Portogallo di Figo, la Francia di Zidane e la Repubblica Ceca di Nedved. O il Thun di Lustrinelli, per trovare un esempio a noi più vicino.

Ma c'è di più. La tecnica sopraffina delle Furie Rosse - sopraffina e non solo buona - è al servizio di una macchina perfetta, in cui tutti i vari ingranaggi, lavorano alla perfezione - o quasi. Le individualità dei singoli sono subordinate al successo del collettivo.

La Spagna è pronta a bissare il successo europeo. La storia l'attende sda

«Uno per tutti, tutti per uno», - anche se scritto dal francese Dumas e non dallo spagnolo Cervantes - è il motto che il ct iberico ha seminato nelle teste e nelle gambe dei suoi giocatori.

Ad alcuni il gioco della Spagna non piace: troppo organizzato, disciplinato, nel suo splendore anche troppo scontato. I non estimatori sono però concordi: è fluido, propositivo e funziona, eccome.

Argentina, una passione che unisce

E poi, c'è l'Argentina, quella moribonda contro la Svizzera, quella sopraffatta dall'Inghilterra nel primo tempo, insufficiente contro Capo Verde. Ma anche quella capace di ribaltare i Faraoni, giustiziare un'ottima Svizzera e infine, affondare Kane e compagni, rei di aver pensato che i guachos fossero finiti.

Argentina, passione, sacrificio e talento al servizio del calcio KEYSTONE

A differenza dell'organizzatissima macchina spagnola - 1 gol subito e 12 segnati - l'Albiceleste - 7 reti subite e 19 segnate - vive di emozioni e si cinge attorno al suo capitano, quel Leo Messi che ancora al 90esimo si è messo a rincorrere Konsa come un indemoniato, a 39 anni.

Una squadra che si sacrifica per il collettivo, re Messi compreso. Già visto, già detto.

La formazione di Scaloni, più di quella di De La Fuentes, trasuda emozioni e "garra", come la chiamano da quelle parti. L'essenza del calcio per alcuni.

Nostalgici, patetici, tecnici, stakanovisti, innovatori... insomma, le centinaia di milioni di tifosi che seguono il calcio hanno tutti visioni diverse, come non potremmo. E come non apprezzare la diversità di opinione, lo scontro dialettico, lo snocciolare statistiche e numeri, elencare le diverse sfaccettature di ricordi.

Il calcio è anche quello discusso, ricordato, visto e criticato - in fin dei conti sono pochi coloro che lo giocano, una moltitudine, quelli che lo osservano.

Credo che la finale di domenica vedrà in campo il meglio che il calcio oggi ha da offrire, o che forse ha sempre offerto: organizzazione, unità, talento, spirito di sacrificio, atletismo, passione e un po' di magia.

Indipendentemente da chi vincerà, sarà una vittoria del gioco del pallone, quello tanto bistrattato, quanto capace ancora di stupire e divertire. Viva il calcio!