Ndoye KEY

L'ottimo momento di Ndoye con il Bologna continua.

Swisstxt

L'elvetico ha infatti trovato il suo terzo gol in sette giorni, firmando la rete d'apertura nella sfida pareggiata 2-2 in casa della Juventus. Gli emiliani possono rammaricarsi per non aver saputo portare a casa il successo dopo essere stati avanti 2-0 nel punteggio.

Swisstxt