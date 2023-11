Il Pistolero ha segnato una tripletta in 19 minuti per il Gremio. L'ex stella del Barcellona, a 36 anni, ha chiuso così in bellezza il suo periodo in Brasile prima di riunirsi con Lionel Messi all'Inter Miami.

Luis Suarez è in forma smagliante, da quando si è trasferito al Gremio nel gennaio di quest'anno. L'uruguaiano dovrebbe presto trasferirsi all'Inter Miami, dove gioca il suo ex compagno e grande amico Leo Messi.

Sono bastati 19 minuti al 36enne Luis Suarez per mettere a segno una tripletta con la maglia del Gremio, fondamentale per la vittoria (4-3) dei suoi nello scontro al vertice contro il Botafogo.

E dire che il Gremio si trovava sotto per 3-1 all'inizio del secondo tempo - il Botafogo sperava di porre fine a una serie di tre sconfitte consecutive - quando Freitas li ha riportati sotto.

Suarez ha poi raddoppiato tre minuti dopo, pareggiando la partita e facendo cambiare la situazione a favore della sua squadra.

L'ex fuoriclasse del Barcellona ha poi trovato il gol della vittoria dopo essersi avventato su un pallone spedendolo nell'angolino.