In Svizzera potrebbe essere arrestato, Celestini: «Ignoro tutte le critiche non calcistiche»

Fabio Celestini allena in Russia e respinge le critiche. IMAGO/SNA

Fabio Celestini, recentemente passato dalla panchina del Basilea a quello del CSKA Mosca, non si lascia impressionare dalle critiche provenienti dalla Svizzera e parla delle sue prime esperienze in Russia.

Redazione blue Sport

Hai fretta? blue News riassume per te Fabio Celestini ha accettato di allenare il CSKA Mosca, suscitando polemiche per la situazione geopolitica e l'esclusione dei club russi dalle competizioni internazionali.

In conferenza stampa ha dichiarato di ignorare le critiche non legate allo sport, affermando di concentrarsi solo sul calcio.

A causa delle sanzioni, Celestini rischia una pena detentiva se tornasse in Svizzera durante il contratto, ma si è detto sereno e pronto a integrarsi anche imparando il russo. Mostra di più

Il trasferimento di Fabio Celestini dalla Svizzera alla Russia ha fatto scalpore.

L'ex allenatore del Basilea ha deciso di prendere in mano il CSKA Mosca nonostante Vladimir Putin abbia intrapreso una guerra di aggressione contro l'Ucraina e i club del Paese siano stati banditi dalle competizioni internazionali.

Malgrado queste circostanze, Celestini ha accettato l'offerta del club moscovita.

In una conferenza stampa dopo un'amichevole contro l'Amkal Mosca, vinto dal CSKA per 4-0, Celestini ha commentato per la prima volta le reazioni della Svizzera.

Ha sottolineato di non essere interessato alle critiche della «stampa scandalistica». «Ignoro le critiche che non riguardano lo sport - ha detto il Mister - accetto le critiche sul calcio, ma non su altre cose».

Il ritorno in Svizzera potrebbe comportare il carcere

Celestini ha anche riferito di essersi ambientato bene a Mosca. Il club gli ha fornito numerosi assistenti che lo aiutano sia negli allenamenti che nella vita quotidiana.

«Il CSKA si è dimostrato un grande club», ha spiegato. Anche la sue precedenti conoscenze di Mosca, acquisita grazie a precedenti visite come giocatore e turista, lo hanno aiutato. Ha anche intenzione di imparare il russo, sebbene trovi la lingua complessa: «Ho già imparato qualche parola», ha ammesso Celestini.

Un altro aspetto dell'avventura in Russia è che a causa delle sanzioni, Celestini non può tornare in Svizzera finché è sotto contratto con il CSKA. Una violazione di questa regola potrebbe comportare una pena detentiva fino a cinque anni.

Nonostante ciò l'ex giocatore della Nazionale svizzera ha deciso di accettare la corte del club russo.

Questo articolo è stato scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.