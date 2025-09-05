Doppietta

La penultima giornata delle qualificazioni in Sudamerica ha regalato gli ultimi tre biglietti diretti ai Mondiali.

Saranno Uruguay, Colombia e Paraguay a fare compagnia alle già qualificate Argentina, Brasile ed Ecuador.

La Celeste ha steso 3-0 il Perù e con lo stesso punteggio i Cafeteros hanno superato la Bolivia. Al Paraguay è invece bastato uno 0-0 con l'Ecuador.

Sorrisi, abbracci ed emozioni invece per quella che sarà verosimilmente l'ultima di Messi con la Nazionale su suolo argentino. L'Albiceleste ha piegato 3-0 il Venezuela grazie a una sua doppietta e a un gol di Martinez.