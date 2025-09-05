  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Tre sudamericane si qualificano per i Mondiali 2026. L'ultima di Messi con la Nazionale in Argentina?

Swisstxt

5.9.2025 - 09:13

Doppietta
Doppietta

La penultima giornata delle qualificazioni in Sudamerica ha regalato gli ultimi tre biglietti diretti ai Mondiali.

SwissTXT

05.09.2025, 09:13

05.09.2025, 09:31

Saranno Uruguay, Colombia e Paraguay a fare compagnia alle già qualificate Argentina, Brasile ed Ecuador.

La Celeste ha steso 3-0 il Perù e con lo stesso punteggio i Cafeteros hanno superato la Bolivia. Al Paraguay è invece bastato uno 0-0 con l'Ecuador.

Sorrisi, abbracci ed emozioni invece per quella che sarà verosimilmente l'ultima di Messi con la Nazionale su suolo argentino. L'Albiceleste ha piegato 3-0 il Venezuela grazie a una sua doppietta e a un gol di Martinez.

Calcio. Verso i Mondiali 2026, Germania sorpresa dalla Slovacchia

CalcioVerso i Mondiali 2026, Germania sorpresa dalla Slovacchia

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Una toccante storia di vita. Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Una toccante storia di vitaIl papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Calcio-mercato. In arrivo dall'YB al Lugano Von Ballmoos?

Calcio-mercatoIn arrivo dall'YB al Lugano Von Ballmoos?

Calcio. Verso i Mondiali 2026, Yakin: «Ora si fa sul serio». Ndoye: «Non sento la pressione»

CalcioVerso i Mondiali 2026, Yakin: «Ora si fa sul serio». Ndoye: «Non sento la pressione»