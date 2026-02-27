Il Belgio si è guadagnato gli ottavi di finale del Mondiale grazie alla rimonta culminata nel 3-2 con cui ha sconfitto il Senegal ai supplementari. Per 85' i Leoni della Teranga hanno infatti difeso con grande solidità e trovato due reti grazie Diarra e Sarr, che prima aveva già colpito due pali. Come nel 2018 quando sconfissero il Giappone con lo stesso risultato, i Diavoli Rossi, fino a quel momento poco concreti, hanno agguantato il pareggio con Lukaku e Tielemans. Nei supplementari c'è poi stata una grossa occasione sprecata per parte e la sfida è stata decisa dal rigore di Tielemans.