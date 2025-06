Giocatori della Salernitana in difficoltà. Imago

Una grave intossicazione alimentare ha colpito 16 membri della squadra della Salernitana, tra cui 8 calciatori, al rientro dalla trasferta di Genova, costringendoli al ricovero d'urgenza.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Sedici tesserati della Salernitana, tra cui otto calciatori, sono finiti in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo la trasferta di Genova.

I sintomi si sono manifestati durante il volo di ritorno, dopo il consumo di un pasto d'asporto che includeva del riso.

Le indagini si concentrano sulla conservazione degli alimenti, mentre alcuni calciatori restano ancora sotto osservazione medica. Mostra di più

È stata una notte da incubo per la Salernitana. Sedici membri della squadra - otto calciatori e diversi componenti dello staff tecnico - sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale a causa di un'intossicazione alimentare. Alcuni di loro si trovano ancora sotto osservazione.

L'episodio si è verificato durante il volo charter che riportava la squadra a casa dopo la partita d'andata dello spareggio salvezza disputata a Genova.

Poco dopo il decollo, diversi tesserati hanno iniziato ad accusare forti dolori gastrointestinali, peggiorati nel corso del viaggio. Il pasto d'asporto consumato prima della partenza, che includeva anche del riso, è al centro delle indagini.

Momenti drammatici a bordo

Secondo quanto riferito, a bordo si sono vissuti momenti drammatici, con molti giocatori e membri dello staff colpiti da dolori acuti. All'arrivo all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, quattro ambulanze e alcuni mezzi privati hanno trasportato i tesserati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Dopo le prime cure, molti sono stati dimessi, ma alcuni calciatori rimangono sotto stretta osservazione medica.

Nella mattinata successiva, agenti della Questura di Genova hanno effettuato un sopralluogo nell'hotel dove aveva soggiornato la squadra. La direzione dell'albergo ha riferito che i cestini con i pasti erano stati preparati su indicazione del nutrizionista della Salernitana e consegnati poco prima della partenza.

Tuttavia, non si esclude che un'errata conservazione successiva possa aver compromesso la qualità degli alimenti.

Il comunicato della società

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito 21 componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria».

«La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Pertanto, in attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere di aver inoltrato alla LNPB formale richiesta di rinvio ad altra data della gara contro la Sampdoria, allo stato prevista per venerdì 20 giugno».

«Siamo sinceramente provati per quanto accaduto e dalla serie di avvenimenti che rischiano di minare il regolare e sereno avvicinamento della Salernitana agli ultimi e fondamentali minuti della stagione. Ci siamo già interfacciati informalmente con la Lega Serie B, ricevendo un’apertura di massima a valutare le nostre istanze. Molti calciatori e lo staff, al momento, non sono in grado neppure di presentarsi al centro sportivo per riprendere la preparazione e confidiamo nella disponibilità degli organismi preposti affinché si possa tener conto di questa seria situazione e, nello stesso tempo, accertare le cause di questo diffuso e grave episodio», commenta l’amministratore delegato, Maurizio Milan. Aggiornamenti sulle condizioni di salute dei tesserati e sulla ripresa della preparazione saranno diffusi nelle prossime ore».