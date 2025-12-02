Indignazione dopo la chiusura del rapporto sulla tragedia di Hillsborough: «Una disgrazia nazionale»

97 persone persero la vita nella tragedia dello stadio di Hillsborough nel 1989. imago/Colorsport

Le famiglie delle vittime della tragedia dello stadio di Hillsborough, che nel 1989 causò la morte di 97 persone durante una partita a Sheffield, hanno espresso martedì la loro indignazione, dopo la pubblicazione di un rapporto investigativo che condanna la polizia.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

96 tifosi del Liverpool furono uccisi in un movimento di folla allo stadio, il 15 aprile 1989, durante la semifinale della FA Cup, nella peggiore tragedia dello sport britannico.

Trentasei anni dopo, la polizia, l'IOPC, ha pubblicato martedì un rapporto che conclude un'indagine avviata nel 2012: ha riscontrato carenze da parte delle forze dell'ordine «sia nella preparazione della partita, nel mantenimento dell'ordine e nella risposta al disastro».

Le indagini precedenti avevano già rivelato delle mancanze, ma il rapporto dell'IOPC conclude che 12 agenti di polizia avrebbero dovuto essere perseguiti per cattiva condotta a causa di «mancanze fondamentali» durante la partita e di tentativi «concertati» di scaricare la colpa sui tifosi.

Procedimenti penali caduti in prescrizione

Oggi sono in pensione o deceduti e non dovranno affrontare alcun procedimento legale. Diversi agenti di polizia, perseguiti in passato per questo caso sono invece stati dichiarati non colpevoli.

«Nessuno sarà ritenuto responsabile», ha dichiarato in una conferenza stampa Nicola Brook, il principale avvocato delle famiglie delle vittime.

Margaret Aspinall, che ha perso il figlio diciottenne nella tragedia, ha definito una «vergogna nazionale» il fatto che gli agenti di polizia citati «siano liberi con una pensione completa».

«Non avremo mai giustizia e lo sapevamo», ha dichiarato Charlotte Hennessy, il cui padre è morto nella tragedia. Il rapporto «conferma tutto ciò che i sopravvissuti e le famiglie hanno sempre detto», ha aggiunto.

15 aprile 1989

Mentre i tifosi del Liverpool si affollavano ai tornelli prima del calcio d'inizio, la polizia ha fatto aprire una porta di uscita per alleggerire la pressione. Ma i tifosi si sono precipitati verso una tribuna già gremita.

Il movimento della folla ha inizialmente causato la morte di 94 persone, schiacciate contro le ringhiere che costeggiano il campo, prima che altre due persone morissero.

«Uno dei più grandi fallimenti della polizia»

Nel 2021 è stata riconosciuta ufficialmente la 97esima vittima, morta 32 anni, a causa delle ferite riportate quel giorno. Nel 2023 la polizia regionale ha ammesso di aver «gestito in modo catastrofico» la sicurezza della partita.

Martedì scorso, il ministro dell'Interno Shabana Mahmood ha definito Hillsborough «uno dei più grandi fallimenti della polizia» nel Regno Unito.

Una proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento introduce l'obbligo legale per i dipendenti pubblici, compresi gli agenti di polizia, di rispondere onestamente alle richieste di informazioni.

Nel 2017 è stata approvata una legge che consente di perseguire gli agenti di polizia in pensione o dimissionari.