È un tema molto dibattuto ai Mondiali: i biglietti costano già, a prezzo normale, tra i 60 e i 900 dollari, con una media che dovrebbe attestarsi intorno ai 400.

Un affare redditizio per la FIFA, che alla fine del torneo dovrebbe rivelarsi un vero successo, secondo il vecchio principio economico di «domanda e offerta».

Gianni Infantino, i prezzi dei biglietti sono stati un tema molto dibattuto. Ora che quasi tutte le partite fanno registrare il tutto esaurito, dovrebbe sentirsi soddisfatto.

Gli stadi sono pieni, l’affluenza è al 99,7% e probabilmente raggiungerà il 99,9% entro la fine. Vogliamo sempre essere perfetti, ma, come ben si sa, la perfezione non esiste.

È chiaro che ci troviamo in un mercato particolare. Si tratta di un campionato mondiale nordamericano con Stati Uniti, Canada e Messico. Bisogna quindi tenere conto di questo contesto e agire nel modo giusto.

I prezzi dei biglietti sono stati stabiliti dagli esperti prima dell'inizio del torneo.

I nostri esperti ci hanno lavorato e hanno detto: «Questi sono i prezzi con cui potete procedere». Ora lo si vede: i biglietti che alcuni ritengono troppo costosi vengono rivenduti sul mercato secondario – che qui è assolutamente legale – a un costo quattro o cinque volte superiore.

È importante sapere che ciò che viene rivenduto va ai venditori. Ciò che vende la FIFA va al calcio. Viene distribuito alle 211 federazioni affiliate per lo sviluppo di questo sport.

In Qatar, l’utile della FIFA ammontava a 5,3 miliardi di franchi. Ora potrebbe superare i 10 miliardi. Quanto è importante questo dato per lei in qualità di dirigente e presidente?

Quando abbiamo assunto la guida della FIFA dieci anni fa, era praticamente in bancarotta, sia dal punto di vista finanziario che morale. Oggi è la più grande federazione sportiva del mondo.

Grazie ai 39 giorni dei Mondiali potremo generare complessivamente dai 13 ai 14 miliardi di franchi, che saranno reinvestiti direttamente nello sport nei prossimi quattro anni. È un risultato decisamente soddisfacente.

Prossimamente su blue News: Gianni Infantino parla di un Mondiale a 64 squadre.

La prima parte dell'intervista esclusiva è disponibile qui.