Mondiali 2026 Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

dpa

31.12.2025 - 18:06

Gianni Infantino si difende dalle critiche sui prezzi elevati dei biglietti per i Mondiali di calcio della prossima estate.
Gianni Infantino si difende dalle critiche sui prezzi elevati dei biglietti per i Mondiali di calcio della prossima estate.
Keystone

I prezzi elevati dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026 sono stati ampiamente criticati. Il presidente della FIFA Gianni Infantino sostiene che senza gli introiti non ci sarebbe calcio in 150 Paesi.

DPA

31.12.2025, 18:06

Il presidente della FIFA Gianni Infantino si è difeso dalle critiche sui prezzi elevati dei biglietti per i Mondiali di calcio della prossima estate.

«È fondamentale che gli introiti generati dalla Coppa del Mondo vadano a beneficio del calcio in tutto il mondo», ha dichiarato il capo dell'organo di governo mondiale del calcio al World Sports Summit di Dubai, secondo quanto riportato dal portale «The Athletic».

«Senza la FIFA non esisterebbe il calcio in 150 Paesi del mondo», ha affermato il 55enne: «Il calcio vive solo grazie agli introiti che generiamo con e attraverso la Coppa del Mondo e che reinvestiamo in tutto il mondo».

L'Associazione risponde alle critiche sui prezzi dei biglietti

All'inizio di questo mese un portavoce della FIFA ha dichiarato a «The Athletic» che l'organo di governo mondiale prevede di reinvestire il 90% degli investimenti preventivati per il ciclo 2023-2026 «per ampliare in modo significativo lo sviluppo del calcio globale».

Posti a sedere per pochi. I prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Posti a sedere per pochiI prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Il significativo aumento dei prezzi dei biglietti rispetto alla precedente Coppa del Mondo in Qatar è stato accolto da aspre critiche da parte delle organizzazioni dei tifosi.

La FIFA ha risposto annunciando una nuova categoria di prezzo dei biglietti per i «tifosi fedeli» durante l'attuale fase di vendita. Il cosiddetto rango base per i tifosi si applica a tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo e a tutte le partite del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio.

Categoria «Tifosi». La FIFA fa dietrofront sui prezzi dei biglietti per i Mondiali, ecco perché e cosa aspettarsi

Categoria «Tifosi»La FIFA fa dietrofront sui prezzi dei biglietti per i Mondiali, ecco perché e cosa aspettarsi

Associazioni di tifosi ancora critiche

I fan club hanno definito i prezzi «esorbitanti» e «astronomici». Le organizzazioni dei tifosi hanno anche criticato aspramente il fatto che, per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, i tifosi disabili dovranno pagare il prezzo normale dei biglietti per un accompagnatore senza alcuna agevolazione.

A seconda della categoria, ogni biglietto per la finale costerà oltre 8'000 dollari (circa 6'300 franchi). Infantino non ha commentato il fatto che questa politica escluda un gran numero di persone da questo evento.

Diritti umani. Il Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump

Diritti umaniIl Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump

L'unica risposta della FIFA alle critiche è stata quella di annunciare una serie di biglietti al prezzo di 60 dollari (47 CHF).

Secondo il sito web della FIFA, questo prezzo si applica alle partite dei gironi. Per la finale, i biglietti più economici saranno in vendita a 6'730 dollari (5'310 CHF), con prezzi che aumenteranno di molte volte sulle piattaforme di rivendita tollerate dalla FIFA.

Nonostante le critiche massicce ai prezzi, l'interesse per i biglietti della Coppa del Mondo sembra essere alto. Secondo la FIFA, a metà dell'attuale fase di vendita sono stati richiesti più di 150 milioni di biglietti da tifosi di oltre 200 Paesi.

Ciò significa che le richieste sono 30 volte superiori ai biglietti disponibili in questa fase. Si tratta della richiesta più alta nella storia della Coppa del Mondo che, con 48 squadre partecipanti e 104 partite, è anche la Coppa del Mondo più grande di sempre.

Klum e Trump presenti al sorteggio. Ecco tutto quello che devi sapere sulla Coppa del Mondo di calcio 2026

Klum e Trump presenti al sorteggioEcco tutto quello che devi sapere sulla Coppa del Mondo di calcio 2026

