Hai fretta? blue News riassume per te Gianni Infantino difende il progetto che aprirebbe agli investitori privati, definendolo un'opportunità per accelerare lo sviluppo del calcio a livello mondiale.

Dall'Europa piovono critiche: il piano viene accusato di favorire una commercializzazione sempre più spinta del calcio e di mettere a rischio l'indipendenza della FIFA.

Secondo la proposta, gli investitori potrebbero acquisire il 20% della nuova società FIFA Forward Enterprise, che gestirebbe i diritti commerciali delle principali competizioni FIFA. Riepilogo creato con

Nonostante le dure contestazioni ai piani di investimento della FIFA, il presidente della federazione Gianni Infantino non vede alternative valide al progetto miliardario da lui promosso.

In un videomessaggio diffuso mercoledì sera dalla Federazione internazionale di calcio, ha difeso il previsto ingresso di finanziatori esterni definendolo «un'occasione unica per accelerare in modo significativo lo sviluppo del calcio a livello mondiale».

I critici parlano di: «Ricatto, corruzione, svendita dello sport»

I critici, tuttavia, accusano il controverso dirigente di puntare soprattutto al proprio tornaconto e a quello dei suoi partner commerciali, spingendo sempre più in là la commercializzazione dello sport più popolare al mondo.

Con quell'intervento, Infantino ha evidentemente reagito all'ondata di indignazione suscitata dai suoi piani.

Soprattutto dall'Europa sono arrivate accuse secondo cui la FIFA avrebbe cercato di «comprare» il consenso delle federazioni affiliate attraverso pagamenti straordinari particolarmente generosi, fissando inoltre un termine molto breve per prendere una decisione.

Le critiche parlano apertamente di corruzione, ricatto e svendita dello sport.

«Parte di un processo democratico»

Il presidente della FIFA ha respinto le accuse e, nel videomessaggio, ha definito la proposta degli investitori come un'iniziativa che fa «parte di un processo democratico».

Prima di qualsiasi decisione, infatti, dovranno esprimersi sia il Consiglio FIFA sia la maggioranza delle 211 federazioni affiliate.

Ma appare già evidente che, nonostante l'opposizione europea, molti dei membri più piccoli potrebbero sostenere il progetto, nella speranza di ottenere un significativo aumento delle entrate.

Infantino lo riassume così: «Si tratta di un'occasione unica per accelerare in modo significativo lo sviluppo del calcio a livello mondiale». Secondo il presidente, «una parte troppo esigua del crescente valore commerciale del calcio viene destinata a quei settori del gioco che ne hanno più urgentemente bisogno».

Per valorizzare queste risorse, sostiene, serve «ulteriore competenza specialistica». E ai tifosi assicura: «Lo sport che seguono e amano non cambierà».

I timori dei critici

Molti osservatori, però, non credono a queste rassicurazioni. A meno di due settimane dalla finale dei Mondiali negli Stati Uniti, ritengono confermati i timori che la FIFA, cedendo una parte dei propri diritti commerciali sulle competizioni, stia trasformando definitivamente il calcio in un asset nelle mani degli investitori.

La logica, secondo i critici, sarebbe semplice: aumentare il numero di tornei, squadre e partite per far crescere ricavi e fatturato e, di conseguenza, incrementare il valore delle quote cedute ai nuovi investitori.

Secondo il progetto, gli investitori privati potrebbero acquisire circa il 20% di una nuova società controllata, denominata FFE (FIFA Forward Enterprise), il cui valore iniziale è stimato in 20 miliardi di dollari.

La FFE riunirebbe i diritti commerciali delle competizioni FIFA, tra cui i Mondiali maschili e femminili e il Mondiale per club.

Con questa operazione, Infantino potrebbe inoltre, al termine di un eventuale nuovo mandato alla guida della FIFA, assumere il ruolo di amministratore delegato della nuova società, mantenendo così una forte influenza sull'universo FIFA anche dopo quindici anni di presidenza.

Il logico passo successivo?

Lo svizzero sostiene che, grazie agli investitori e al programma «FIFA Fast Forward», ogni federazione affiliata potrebbe moltiplicare i propri ricavi.

Dopo aver rivoluzionato le proprie competizioni nell'ultimo decennio, la FIFA ritiene ora necessario imprimere un'accelerazione anche sul piano economico.

«Il rafforzamento del lato commerciale del calcio è il naturale passo successivo di questo sviluppo», ha concluso Infantino.