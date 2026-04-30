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Durante il 76o congresso della FIFA tenutosi a Vancouver, Gianni Infantino ha annunciato che l'Iran parteciperà ai Mondiali 2026 nonostante il conflitto aperto con gli Stati Uniti.

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«Il motivo è semplice, dobbiamo unirci. Il calcio unisce il mondo, la FIFA unisce il mondo», il commento del numero uno della Federazione. Poco dopo è arrivato l'ok anche di Trump. Infantino, che si ricandiderà per un nuovo mandato nel 2027, ha pure affrontato il tema del caro biglietti: «Ce ne sono di costosi ma anche altri accessibili. L’importante è che i ricavi finanzino il calcio in tutti i Paesi.