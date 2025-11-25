  1. Clienti privati
Calcio Infantino riceve la cittadinanza libanese e finanzierà uno stadio a Beirut

SDA

25.11.2025 - 18:12

Oltre al passaporto svizzero e quello italiano, Gianni Infantino avrà anche quello libanese. (foto d'archivio)
Oltre al passaporto svizzero e quello italiano, Gianni Infantino avrà anche quello libanese. (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, riceve la cittadinanza libanese. Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha comunicato oggi l'approvazione di un decreto in tal senso, come riferito dal presidente della Federazione libanese di calcio (Lfa), Hashem Haidar.

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:12

25.11.2025, 19:04

«Il decreto che concede la cittadinanza a Infantino arriva perché è una figura pubblica che presta servizi al Libano», ha spiegato Haidar. Nato a Briga (VS) da genitori emigrati dall'Italia, Infantino, 55 anni, ha già la doppia cittadinanza svizzera e italiana ed è sposato con una donna libanese, Leena al-Ashqar.

«La cittadinanza non ce l'ho ancora, ma spero presto – aveva dichiarato all'emittente libanese Lbci –. Mi sento molto bene e molto orgoglioso, felice... Sono libanese da molti, molti anni, quindi è bello formalizzarlo».

Contestualmente, Infantino ha annunciato l'intenzione di finanziare la costruzione di un nuovo stadio a Beirut da circa 20-30'000 spettatori. «Oggi uno stadio non è solo un luogo di svago – ha detto – è un simbolo del Paese e il Libano ha bisogno di un simbolo sportivo moderno, per i giovani».

Haidar ha aggiunto che Infantino si è impegnato a coprire tutti i costi della struttura, mentre il governo si occuperà di mettere a disposizione il terreno e costruire l'impianto. Il progetto punta a rinnovare il «dimenticato» Camille Chamoun Sports City Stadium, costruito nel 1957.

