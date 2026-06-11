In oltre un'ora di conferenza stampa, il patron della FIFA Gianni Infantino ha risposto alle critiche che stanno accompagnando la fase premondiali.

Ha giudicato «sfortunato» l'episodio dell'arbitro somalo respinto. «Non controlliamo tutto», ha ripetuto più volte, aggiungendo pure che «nel 2035 Mondiali femminili saranno nel Regno Unito. Trovereste normale che la FIFA dica al governo britannico chi deve lasciare entrare nel suo Paese?».

Infantino ha inoltre elogiato «l'impegno e il coinvolgimento» di Donald Trump, mentre sul caro prezzi ha incolpato i siti di rivendita.