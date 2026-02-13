Gianni Infantino
Imago
Dopo una proposta quantomeno discutibile e le conseguenti, prevedibili critiche piovute nelle ore successive, Gianni Infantino è tornato a parlare per difendere la bontà del suo progetto.
«Non è un obbligo, bensì un’opportunità, un’offerta che si inserisce nel quadro di un processo democratico», ha affermato il numero uno in un video pubblicato dalla FIFA.
Il contributo di investitori privati potrebbe consentire di destinare circa 20 milioni di dollari a ciascuna delle 211 federazioni affiliate alla FIFA: «Vogliamo fare emergere la prossima Capo Verde, ma spetta ai nostri membri».