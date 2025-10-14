Inghilterra Keystone

L'Inghilterra è la prima europea a qualificarsi ai Mondiali nordamericani del 2026.

SwissTXT Swisstxt

I britannici si sono imposti con un netto 5-0 in casa della Lettonia grazie a Kane (doppietta), Gordon, Eze e un'autorete. Nonostante un Ronaldo da record (diventato il miglior marcatore della storia delle qualificazioni mondiali) il Portogallo dovrà ancora pazientare. I lusitani sono infatti stati raggiunti sul 2-2 dall'Ungheria in pieno recupero. L'Italia si è assicurata il playoff grazie al 3-0 contro Israele. Per gli Azzurri hanno trovato il gol Retegui (doppietta) e Mancini.