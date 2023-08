Imago

Agli ottavi dei Mondiali l'Inghilterra campione d'Europa e l'Australia padrona di casa hanno staccare il biglietto per l'accesso al turno successivo.

Le Leonesse hanno superato la Nigeria ai calci di rigore per 4-2 (0-0 dopo 120'). Buona prestazione delle Super Aquile che non sono però riuscite nell'exploit nonostante la superiorità numerica in loro favore dall'87'. A Sidney le Matildas hanno invece deliziato gli spettatori di casa con un 2-0 inflitto alla Danimarca. Autrici delle reti Caitlin Foord al 29' in contropiede e Hayley Raso al 70' con un tiro da centro area.

Swisstxt