Gianni Infantino
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Le federazioni di Inghilterra e Galles hanno preso ufficialmente le distanze da Gianni Infantino, dichiarando tramite dei comunicati di non volerlo più supportare in vista delle elezioni per il mandato 2027-2031.
La Football Association (FA) e la Football Association of Wales (FAW), le quali organizzeranno Euro 2028 assieme alla Scozia, sono le prime federazioni facenti parte della FIFA a opporsi apertamente alla rielezione dell'elvetico.
Chissà che questa decisione non possa causare un effetto a cascata e portare altri ad agire nello stesso modo.