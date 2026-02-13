Gli inglesi sono partiti meglio, ma sul finire del primo tempo i norvegesi si sono fatti preferire con diverse occasioni pericolose tra cui la rete di Schjelederup che ha sorpreso Pickford e sbloccato il risultato. Prima della pausa la serpentina di Bellingham ha rimesso tutto in parità e la sfida è poi proseguita fino ai supplementari, quando ancora il numero 10 ha trovato il gol risolutore.