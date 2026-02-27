Il Gruppo L si è chiuso come volevano i pronostici alla vigilia dei Mondiali: Inghilterra prima, Croazia seconda e Ghana terzo. Tutte e 3 le squadre accedono ai sedicesimi di finale. Contro il già eliminato Panama, i Tre Leoni hanno stentato per un'ora, poi Bellingham e Kane (miglior marcatore inglese ai Mondiali con 11 centri) hanno definito il 2-0 finale. Nell'altro match i balcanici hanno sconfitto 2-1 le Black Stars. Avanti con Sucic alla mezz'ora, la Croazia è stata raggiunta da Luckassen ma nel finale Vlasic (palo nel 1o tempo) ha deciso la sfida.