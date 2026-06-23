L'ex allenatore della Nazionale svizzera Vladimir Petkovic ha portato l'Algeria agli ottavi di finale.
Immagine: Keystone
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Pareggio doveva essere e pareggio è stato. Non uno scialbo 0-0, ma un sorprendente 3-3 con brivido finale. A Kansas City Austria e Algeria non si sono fatte male e superano la fase a gironi da 2a e 3a del Gruppo J.
Nei recuperi Mahrez ha trovato quello che sembrava il gol partita a cui ha però risposto Kalajdzic al 96'. La compagine di Petkovic e Morandi diventa così l'avversaria della Svizzera nei sedicesimi di finale. Chi vincerà se la vedrà con Colombia o Ghana.
Nell'ultima sfida della fase a gironi l'Argentina ha battuto 3-1 la Giordania. Per Messi 19o gol ai Mondiali.
La Svizzera ritroverà Vladimir Petkovic.
Keystone/ AP
Il Gruppo L si è chiuso come volevano i pronostici alla vigilia dei Mondiali: Inghilterra prima, Croazia seconda e Ghana terzo. Tutte e 3 le squadre accedono ai sedicesimi di finale.
Contro il già eliminato Panama, i Tre Leoni hanno stentato per un'ora, poi Bellingham e Kane (miglior marcatore inglese ai Mondiali con 11 centri) hanno definito il 2-0 finale.
Nell'altro match i balcanici hanno sconfitto 2-1 le Black Stars. Avanti con Sucic alla mezz'ora, la Croazia è stata raggiunta da Luckassen ma nel finale Vlasic (palo nel 1o tempo) ha deciso la sfida.
L'allenatore dell'Inghilterra Tuchel.
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sabato, 27. giugno 2026
La Scozia ha perso contro il Marocco (1:0) e contro il Brasile (3:0), ma grazie alla vittoria contro Haiti (1:0), culla ancora una debole speranza di qualifica per i sedicesimi.
Secondo Opta, la squadra di Steve Clarke ha solo lo 0,07% di possibilità di qualificarsi agli ottavi.
Ecco cosa le serve stasera per riuscire in qualche modo a qualificarsi come una delle otto migliori terze classificate:
Gli Stati Uniti sfideranno la Bosnia per un posto negli ottavi il prossimo giovedì.
Nel frattempo la giornalista americana Abigail Velez, di ABC7 Los Angeles, è finita al centro delle polemiche.
Come scrive «La Gazzetta dello Sport», la telecronista ha ammesso in diretta di non sapere identificare il Paese dei Balcani sulla cartina geografica, e di non volerlo nemmeno sapere.
Che il sistema delle mance («tip») ai camerieri negli Stati Uniti sia motivo di scontro culturale con i turisti provenienti dal resto del mondo è una fatto ormai noto da tempo.
Quello che per gli americani è un dovere, è incontrato dalla frustrazione dei tifosi internazionali ai Mondiali.
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Dovrebbe essere l'Iran l'avversario della Svizzera ai sedicesimi di finale in programma venerdì alle 05:00.
È quanto riporta «The Athletic», che stima le probabilità di un inedito scontro con la squadra mediorientale al 92%.
Unica alternativa, per quanto remota, la romantica sfida contro l'Algeria di Petkovic.
Ma per affrontare le Volpi del Deserto servirebbe una serie di difficili combinazioni.
Taremi e compagni non devono essere sottovalutati: hanno pareggiato i tre incontri del girone, sfiorando il secondo posto sino all'ultimo contro l'Egitto e dimostrando grande tenacia.
Clamorosa qualificazione ai sedicesimi per Capo Verde!
AP
Capo Verde ha centrato una clamorosa qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali.
Dopo i pareggi con Spagna e Uruguay, all'esordiente africana è bastato uno 0-0 con l'Arabia Saudita per chiudere il Gruppo H subito dietro la Roja.
Parallelamente infatti gli iberici hanno superato 1-0 la Celeste, eliminandola dal torneo.
A Guadalajara ha deciso la rete di , che ha sfruttato un'imperdonabile indecisione di Muslera, poi sostituito in avvio di ripresa.
Il Portogallo non è andato oltre il pareggio nello scontro diretto contro la Colombia. La squadra guidata da Cristiano Ronaldo, che in attacco è rimasto poco incisivo, alla fine ha avuto addirittura la fortuna di non subire una sconfitta.
Davinson Sánchez ha segnato al primo minuto dei tempi di recupero quello che sembrava essere il gol della vittoria. È stato però annullato per un fuorigioco millimetrico. Il punto conquistato è comunque bastato ai colombiani per aggiudicarsi il primo posto nel girone.
Il Congo ha scritto la pagina più significativa dell’ultima giornata della fase a gironi. Alla loro seconda partecipazione ai Mondiali – nel 1974 il Paese partecipò ancora con il nome di Zaire – i centroafricani sono riusciti per la prima volta a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.
Il passaggio del turno è stato frutto di una dura battaglia. Già al 10° minuto sono passati in svantaggio a causa di un audace pallonetto di Eldor Shomurodov. Un ottimo secondo tempo e i gol di Yoane Wissa (68’ e 91’) e Fiston Mayele (78’) hanno dato il via ai festeggiamenti congolesi sia in campo che sugli spalti.
History for DR Congo 🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩— Official54fx (@54footballx) June 28, 2026
The Leopards are through to the knockout phase of the #fifaworldcup for the first time history!!!
What a way to come back after 52 years!!#54footballx pic.twitter.com/ne4S6nHbrK
José Mourinho non vede l’ora di spingere nuovamente i suoi giocatori al massimo delle prestazioni al Real Madrid.
Il 63enne è già stato allenatore dei Blancos dal 2010 al 2013.
Ufficialmente, il portoghese inizierà il suo incarico il 13 luglio, quando avrà inizio la preparazione precampionato.
Per i Mondiali, «The Special One» ha le idee chiare. «Voglio che i giocatori del Real perdano e possano andare in vacanza. Perché voglio che i ragazzi tornino per la preparazione».
🗣️ José Mourinho: “You WANT the TRUTH? I want REAL MADRID players to LOSE and GO on HOLIDAYS. Because I WANT the guys BACK FOR PRESEASON.”— Gill (@Gilld) June 25, 2026
Arda listened to his coach 😂 pic.twitter.com/aHfJrtNoZI
L'uruguaiano Fede Valverde e il turco Arda Güler, due titolari di fatto, hanno già risposto alla chiamata del loro nuovo allenatore.
- Il Ghana deve battere la Croazia con tre o più gol di scarto
- L’Uzbekistan deve vincere o pareggiare contro la Repubblica Democratica del Congo, ma non con quattro o più gol di scarto
- L'Austria deve battere l’Algeria con due o più gol di scarto
La 'Tartan Army' ha deliziato le città dei Mondiali dove ha giocato la Scozia. Potranno ancora suonare un'ultima volta?
EPA
Il video è diventato virale, scatenando migliaia di reazioni sui social.
Nonostante la vittoria della Nati nel girone, il nome più discusso è quello di un giocatore che finora non ha ancora giocato nemmeno un minuto.
Il commissario tecnico della Nazionale elvetica Murat Yakin si spiega in un’ampia intervista su blue Sport e commenta in dettaglio la situazione dell’attaccante del Leeds Noah Okafor.
A Houston, Capo Verde non ha invece rischiato nulla ed ha potuto festeggiare un risultato storico che lo porterà ad affrontare l'Argentina nei sedicesimi.
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