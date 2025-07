Chloe Kelly KEY

E' l'Inghilterra la prima finalista di Euro 2025.

A Ginevra le campionesse in carica hanno infatti sconfitto l'Italia 2-1 dopo i supplementari. In un primo tempo povero di spunti sono state le Azzurre a portarsi avanti al 33' con Bonansea.Nella ripresa le Leonesse hanno provato a lungo a mettere pressione senza tuttavia pungere. La luce è giunta inaspettatamente al 96' quando Agyemang ha fatto 1-1. La rete decisiva è poi caduta al 119' con Kelly che ha ribattuto in porta un rigore inizialmente parato da Giuliani. Le inglesi domenica potranno quindi difendere il titolo del 2022.