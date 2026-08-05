Neymar ha perso completamente il controllo dopo il successo del Santos in Coppa del Brasile. Sulla strada verso gli spogliatoi, la stella ex Barcellona e PSG ha avuto un acceso confronto con i dirigenti della squadra avversaria.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Santos si è qualificato ai quarti di finale della Coppa del Brasile battendo il Remo 1-0, con Neymar autore dell’assist decisivo per Rony.

Dopo la partita, però, il brasiliano ha avuto un acceso scontro con dirigenti e tifosi avversari, tra insulti, provocazioni e gesti plateali.

Il presidente del Remo lo ha poi definito un «buono a nulla», criticandone duramente il comportamento. Riepilogo creato con

Martedì sera, i 45.000 spettatori presenti all’Estádio Olímpico do Pará, conosciuto anche come «Mangueirão», a Belém, nel nord-est del Brasile, hanno assistito a uno spettacolo poco edificante.

Il protagonista: Neymar.

Grazie alla vittoria esterna per 1-0 contro il Remo, il suo Santos ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Brasile, dopo lo 0-0 dell’andata. Entrato in campo dopo l’intervallo, l'ex Barcellona ha fornito l’assist decisivo per il gol segnato da Rony al 74’.

Le tensioni culminano davanti agli spogliatoi

Nonostante il successo, però il 34enne non è apparso affatto in vena di festeggiamenti. Nella pancia dello stadio, il miglior marcatore nella storia della Seleção ha avuto un durissimo scambio verbale con alcuni dirigenti della squadra avversaria.

Circondato da compagni e membri dello staff, Neymar ha deriso i rappresentanti del Remo gridando più volte: «Eliminati, eliminati!».

Il brasiliano ha poi battuto ripetutamente e in modo plateale la mano sullo stemma del Santos, ha mostrato i muscoli e, davanti all’ingresso degli spogliatoi, si è esibito in un breve balletto provocatorio.

La delegazione del Remo, separata da Neymar soltanto da alcune transenne di sicurezza e distante pochi metri, ha reagito con insulti e gesti offensivi, compreso il dito medio.

Per il presidente del Remo, Neymar è un «buono a nulla»

«Quel buono a nulla di Neymar, idolatrato da una schiera di bambini, è venuto qui a fare le sue sceneggiate e a provocarci», ha dichiarato dopo l’accaduto il presidente del Remo, Antonio Carlos, citato da «RMC Sport».

Il capitano del Santos aveva già avuto un alterco con alcuni tifosi del Remo mentre lasciava il terreno di gioco. In un video lo si vede rivolgere baci ironici verso gli spalti e indicare gli spettatori con il dito. Li avrebbe inoltre invitati a scendere dalle tribune.

Neymar è legato al Santos, il club in cui è cresciuto, da un contratto valido fino alla fine dell’anno.