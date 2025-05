Barcellona Imago

L'Inter si è portata a una lunghezza dal Napoli nella lotta per lo Scudetto.

Swisstxt

Vittoriosi per 2-0 a Torino grazie a Zalewski e Asslani, i nerazzurri hanno approfittato della frenata dei partenopei, che non sono andati oltre il 2-2 in casa contro il Genoa.