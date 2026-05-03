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Serie A Inter regina: vince col Parma e chiude i conti per il titolo

Swisstxt

3.5.2026 - 22:44

Sommer e Akanji campioni d'Italia.
Sommer e Akanji campioni d'Italia.
Imago

L’Inter non sbaglia e conquista il suo 21esimo Scudetto: battuto il Parma a San Siro, mentre il Napoli resta troppo lontano a tre giornate dalla fine.

SwissTXT

03.05.2026, 22:44

03.05.2026, 23:07

L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta. I nerazzurri, ai quali sarebbe bastato un pareggio, si sono assicurati lo Scudetto - il secondo per Sommer e il primo per Akanji, ma anche per Chivu da allenatore - sconfiggendo 2-0 il Parma a San Siro con le reti di Thuram e Mkhitaryan.

A tre turni dal termine i milanesi si sono portati +12 sul Napoli secondo, un divario ormai incolmabile.

Giornata no invece per Milan e Juventus. I rossoneri hanno perso 2-0 con il Sassuolo, mentre i bianconeri hanno pareggiato in rimonta 1-1 a Torino con il Verona già retrocesso.

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