Bisseck KEY

L'Inter si è portata momentaneamente a +18 sulla Juventus, in campo domenica contro l'Atalanta, grazie al successo per 1-0 in casa del Bologna.

A decidere la sfida del Dall'Ara è stato il sigillo di Bisseck al 37'. Per i nerazzurri di Sommer, che vantano la miglior difesa della Serie A con sole 13 reti subite in 28 partite, si tratta della 10a vittoria di fila in campionato.

Swisstxt