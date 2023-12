Inter si stuzzicano, si rincorrono e si involano in un testa a testa che potrebbe durare tutta la stagione. Roma e Fiorentina si annullano a vicenda, mentre il Bologna non smette di sorprendere.

Venerdì sera i bianconeri tarpano le ali alla riscossa del Napoli relegandolo, per ora, a una volata Champions che si annuncia super affollata anche per la sorprendente presenza del Bologna di Thiago Motta.

L'Inter, dal canto suo, sabato, travolge un Udinese sempre più deludente, anche con la nuova gestione Cioffi.

Pari tra Roma e Fiorentina

Finisce pari la sfida Champions tra Roma e Fiorentina. Nella notte dell'Olimpico all'ennesimo sold out i giallorossi vanno avanti con una azione show Dybala-Lukaku ma poi, dopo l'infortunio dell'argentino, si perdono via via lasciando guidare il gioco ai viola che nella ripresa pareggiano con Martínez Quarta.

Roma – Fiorentina 1-1 Serie A, 15ème journée, Saison 23/24 10.12.2023

La Roma ora è quarta a 25 punti, come il Bologna, mentre i viola agguantano il Napoli a 24.

Il Bologna sempre più europeo

Il Bologna domina la Salernitana per un tempo col piglio delle grandi, poi subisce il ritorno dei campani che non riescono però a trovare il pari. È il primo successo esterno dopo sei mesi, ma gli emiliani non conquistavano così tanti punti da 20 anni.

Vince il Monza, il Toro pareggia

Il Monza supera di misura il Genoa e si presenterà in grande fiducia al derby del prossimo turno col Milan in affanno, e con Pioli di nuovo sotto accusa.

Più divertente la sfida tra Frosinone e Torino, ci sono un'occasione sbagliata da Kaio Jorge e un palo di Ilic. Zapata non ha ripetuto la super prova con l'Atalanta ed è finita 0-0.