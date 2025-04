Sommer KEY

L'Inter non è riuscito ad andare oltre il 2-2 in casa del Parma e deve ora guardarsi le spalle dal Napoli, che in caso di successo lunedì a Bologna si riporterebbbe a -1 dai nerazzurri.

Swisstxt

Avanti 2-0 alla pausa, Sommer e compagni si sono fatti riprendere dai gialloblù di Sohm nella ripresa.