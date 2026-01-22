  1. Clienti privati
Grande nome L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero

fon

22.1.2026

Yann Sommer dovrebbe lasciare Milano la prossima estate.
Imago

Con il contratto in scadenza in estate, il futuro di Yann Sommer apre la riflessione dell'Inter sul portiere del domani, tra piste internazionali e un possibile ritorno in Svizzera per il 37enne.

Nicolò Forni

22.01.2026, 07:58

22.01.2026, 08:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Yann Sommer è destinato a lasciare l'Inter a fine stagione, con il contratto in scadenza in estate.
  • I nerazzurri valutano possibili sostituti, tra cui Emiliano Martínez, sondato a livello esplorativo.
  • Allo stesso tempo secondo blue News, il Basilea segue da vicino la situazione e valuta un ritorno di Sommer in rossoblù.
Con la stagione che entra nella fase decisiva, all'Inter si comincia a guardare oltre l'immediato.

Il contratto di Yann Sommer scade in estate e, salvo sorprese, l'esperienza del portiere svizzero in nerazzurro è destinata a concludersi in giugno.

Champions League. L'Arsenal si mangia l'Inter e il Napoli butta la vittoria alle ortiche. Perdono a sorpresa City e PSG

Il 37enne resta un punto di riferimento tra i pali, ma a Milano sono già partite le riflessioni sul suo successore.

Stando a l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tra i nomi monitorati figura quello di Emiliano Martínez.

Nelle ultime settimane l'Inter ha avuto contatti esplorativi con l'entourage del portiere argentino, campione del mondo e attualmente all'Aston Villa, per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione.

L'ostacolo principale resta di natura economica. Il portiere dell'argentina campione del mondo percepisce uno stipendio elevato in Premier League e un trasferimento in Serie A implicherebbe una sensibile riduzione dell'ingaggio.

Per questo motivo, al momento, il suo profilo rientra in una shortlist senza che vi siano ancora trattative concrete.

Ritorno in Svizzera?

Parallelamente, anche in Svizzera si segue con attenzione la situazione di Sommer.

Secondo «blue News», il Basilea starebbe valutando la possibilità di riportare il portiere elvetico in rossoblù a partire dalla prossima estate, approfittando della scadenza contrattuale e del forte legame che unisce il giocatore al club.

Tra l'esigenza dell'Inter di pianificare il futuro e l'interesse del Basilea, il destino del cerbero di Morges si intreccia così con i movimenti di mercato che potrebbero ridisegnare la porta nerazzurra nei prossimi mesi.

