Non c'è certezza KEY

Per bocca del ministro dello sport del paese, l’Iran ha annunciato che non intende prendere parte ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti a causa delle attuali condizioni politiche.

SwissTXT Swisstxt

«Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», sono state le parole rilasciate in un’intervista televisiva da Ahmad Donjamali.

In mattinata, tramite un tramite un post sui propri canali social, il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva ribadito l’apertura del presidente Donald Trump a ospitare la selezione.