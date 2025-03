La gioia dell'attaccante dell'Inter KEY

Iran è la sesta nazionale qualificata per i Mondiali del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.

Swisstxt

L’ L’interista Taremi, autore di una doppietta, e i suoi compagni hanno staccato il biglietto per la fase finale della Coppa del Mondo grazie al pareggio casalingo per 2-2 con l’Uzbekistan, valso loro la certezza di chiudere al primo o al secondo posto nel Gruppo A dei gironi asiatici e di disputare quindi i Mondiali per la settima volta.