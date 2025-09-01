Alexander Isak Keystone

Nell'ultimo giorno di calciomercato la Premier League ha fatto registrare un nuovo record. Il Liverpool ha infatti acquistato Alexander Isak dal Newcastle per 150 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata da un club inglese.

Sempre per quanto riguarda l'Inghilterra è fatta per il cambio tra i pali del Manchester City: Ederson è passato al Fenerbahce e Gianluigi Donnarumma è approdato alla corte di Pep Guardiola.

Anche Breel Embolo e Fabian Rieder hanno cambiato maglia. L'attaccante ha lasciato il Monaco per il Rennes, mentre il 23enne è stato prestato dagli stessi bretoni all'Augsburg.