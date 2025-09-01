  1. Clienti privati
Calcio-mercato Il Liverpool acquista Alexander Isak per 150 milioni di euro, cifra mai pagata da un club inglese

Swisstxt

1.9.2025 - 13:30

Alexander Isak
Alexander Isak
Keystone

Nell'ultimo giorno di calciomercato la Premier League ha fatto registrare un nuovo record. Il Liverpool ha infatti acquistato Alexander Isak dal Newcastle per 150 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata da un club inglese.

SwissTXT

01.09.2025, 13:30

01.09.2025, 13:43

Sempre per quanto riguarda l'Inghilterra è fatta per il cambio tra i pali del Manchester City: Ederson è passato al Fenerbahce e Gianluigi Donnarumma è approdato alla corte di Pep Guardiola.

Anche Breel Embolo e Fabian Rieder hanno cambiato maglia. L'attaccante ha lasciato il Monaco per il Rennes, mentre il 23enne è stato prestato dagli stessi bretoni all'Augsburg.

