L'UEFA prenderà una decisione lunedì per quanto riguarda la disputa dell'incontro tra Israele e Svizzera.

La guerra scoppiata tra israeliani e Hamas rende infatti problematica lo svolgimento della sfida valida per le qualificazioni agli Europei a Tel Aviv. Sul piatto il rinvio o lo spostamento in un'altra nazione. La selezione diretta da Yakin si ritroverà in qualsiasi caso pure lunedì a Zurigo.

