L'Italia ai Mondiali? L'ipotesi del ripescaggio è possibile, ecco perché

La Squadra Azzurra di Gennaro Gattuso potrebbe sfruttare l'articolo 6.7 della FIFA per ottenere l'accesso diretto alla Coppa del Mondo 2026. KEYSTONE

E se il Mondiale 2026 avesse già pronto il suo primo clamoroso colpo di scena? Tra tensioni geopolitiche, dubbi sulla partecipazione dell’Iran e trattative dietro le quinte, prende forma uno scenario inatteso… con l’Italia pronta ad approfittarne!

Nicolas Barman Barman Nicolas

Secondo diverse fonti, tra cui «Tuttosport», la presenza dell’Iran al torneo organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico appare sempre più in bilico.

Il ministro iraniano dello Sport, Ahmad Donyamali, ha dichiarato che, alla luce dei recenti attacchi, la partecipazione della Nazionale sarebbe «impossibile in ogni circostanza».

Nonostante si stia discutendo della possibilità di far disputare le partite dell’Iran in Messico anziché negli Stati Uniti, la FIFA non ha al momento confermato alcuna trattativa ufficiale e mantiene invariato il calendario.

L'asso nella manica della FIFA

Se il ritiro dell’Iran dovesse essere confermato, la FIFA avrebbe ampio margine di manovra nella scelta della squadra sostitutiva. L’articolo 6.7 del regolamento consente infatti di designare «un’altra associazione a propria discrezione».

La logica suggerirebbe di assegnare il posto a un’altra Nazionale asiatica. L’Iraq, ancora in corsa per i playoff, sembra il candidato più naturale, ma tutto dipenderà dai risultati delle prossime settimane.

Dietro le quinte, però, circola anche un’ipotesi più sorprendente: la FIFA potrebbe ripescare la squadra meglio posizionata nel ranking mondiale tra quelle non qualificate.

In questo scenario, i riflettori si accenderebbero sull’Italia.

Gli Azzurri occupano attualmente il 13° posto del ranking FIFA e, soprattutto, tutte le Nazionali che li precedono sono già qualificate. Un elemento che li renderebbe candidati ideali in caso di una decisione «politica» da parte della federazione internazionale.

Un’ipotesi evocata anche da alcuni protagonisti del calcio asiatico. «Immaginate chi la FIFA preferirebbe vedere al Mondiale», ha commentato René Meulensteen, vice allenatore della Nazionale irachena.

Un precedente raro

Un eventuale forfait dell’Iran rappresenterebbe un caso raro nella storia del calcio. I boicottaggi sono infatti episodi eccezionali: si ricordano, tra gli altri, quello delle Nazionali africane nel 1966 e quello dell’URSS nel 1974, quando rifiutò di giocare in Cile dopo il colpo di Stato.

Anche questa volta, il contesto geopolitico potrebbe incidere direttamente sulla composizione del torneo.

E la Svizzera?

Se lo scenario dovesse concretizzarsi, l’Italia verrebbe inserita nel gruppo G insieme a Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.

Per la Svizzera, la conseguenza sarebbe immediata: gli Azzurri uscirebbero dalla corsa per il gruppo B e non potrebbero quindi essere un possibile avversario dei rossocrociati nella fase a gironi.