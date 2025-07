Italia raggiunta nel finale. Keystone

L'Italia vede sfumare la vittoria nei minuti conclusivi contro il Portogallo e dovrà giocarsi la qualificazione ai quarti di finale all'ultima giornata con la Spagna.

L'Italia femminile accarezzava la qualificazione ai quarti di finale, ma un gol del Portogallo nei minuti di recupero ha rimandato tutto all’ultima giornata.

Allo Stade de Genève, le azzurre hanno giocato una gara tutt'altro che perfetta, ma più brillante rispetto alle avversarie, colpendo una traversa e vedendosi annullare un gol per fuorigioco prima della splendida rete di Cristiana Girelli al 70esimo.

Dopo lo svantaggio, le lusitane hanno reagito con carattere: prima hanno centrato il palo, poi hanno avuto anch'esse un gol cancellato dal VAR, e infine hanno trovato il pareggio con un pallonetto fortunoso di Gomes, che ha gelato le italiane proprio in extremis.

Il pareggio per 1-1 complica i piani dell'Italia, ora a quota 4 punti nel Gruppo B. Per staccare il pass per i quarti, servirà almeno un pareggio contro la Spagna, già certa del primo posto.

Il Portogallo, invece, salito a un punto, dovrà battere la Croazia e sperare in un incastro favorevole anche nella differenza reti per tenere vivo il sogno qualificazione.