L'ex allenatore italiana Fabio Capello Keystone

«L'ex designatore» Gianluca Rocchi «è solo indagato. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate, la mia speranza è che dell'accusa di concorso in frode sportiva non ci sia nulla di vero. Pensare a un nuovo illecito, dopo Calciopoli nel 2006, sarebbe grave».

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Così in un'intervista al «Corriere »della Sera l'ex allenatore Fabio Capello ha descritto la nuova bufera che si abbatte sul calcio italiano, dopo che il designatore degli arbitri di Serie A e B ha ricevuto un avviso a comparire dalla procura di Milano per presunta frode sportiva.

Il mondo agonistico in questo momento ha «bisogno di certezze, e anche a breve termine», aggiunge. Occorre, dunque, «iniziare presto il percorso di riforme».

Capello è, quindi, dubbioso che «un commissario sia la panacea di tutti i mali: si perderebbe un sacco di tempo e le decisioni cruciali verrebbero rinviate. Io procederei con le elezioni federali, come da programma, e parallelamente – spiega – lavorerei a un piano di rilancio del calcio».

«Se la memoria non mi inganna di recente sono stati due i commissariamenti, con Guido Rossi post Calciopoli e più di recente nel 2018 con Roberto Fabbricini. Non ricordo provvedimenti epocali, insomma i risultati li abbiamo visti...», fa notare.

E aggiunge: «Prima si elegge un presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e meglio è. Prendere tempo è deleterio per il nostro movimento calcistico».

«È un'urgenza non più procrastinabile»

Quanto a Malagò «ha l'esperienza, dopo aver guidato il Coni per molti anni, per succedere a Gabriele Gravina e ricoprire il ruolo di presidente della Figc nel migliore dei modi».

Capello fa poi una considerazione: «Si parla tanto del commissario ma chi verrebbe scelto poi per assumere quell'incarico? Qui occorrono competenza e celerità per riportare il calcio ad alti livelli».

Se sia inevitabile una riforma arbitrale: «Serve una figura che tecnicamente possa analizzare il frame e dire se è simulazione oppure fallo. Occorre un ex giocatore che possa con la sua esperienza leggere le situazioni più ambigue».

E il progetto del professionismo per gli arbitri italiani: «È un'urgenza non più procrastinabile».