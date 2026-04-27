  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Rocchi indagato per frode Capello: «Pensare a un nuovo illecito, dopo Calciopoli nel 2006, sarebbe grave»

SDA

27.4.2026 - 09:24

L'ex allenatore italiana Fabio Capello
L'ex allenatore italiana Fabio Capello
Keystone

«L'ex designatore» Gianluca Rocchi «è solo indagato. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate, la mia speranza è che dell'accusa di concorso in frode sportiva non ci sia nulla di vero. Pensare a un nuovo illecito, dopo Calciopoli nel 2006, sarebbe grave».

Keystone-SDA

27.04.2026, 09:24

27.04.2026, 09:28

Così in un'intervista al «Corriere »della Sera l'ex allenatore Fabio Capello ha descritto la nuova bufera che si abbatte sul calcio italiano, dopo che il designatore degli arbitri di Serie A e B ha ricevuto un avviso a comparire dalla procura di Milano per presunta frode sportiva.

Partite con aiutino?. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, indagato per frode

Partite con aiutino?Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, indagato per frode

Il mondo agonistico in questo momento ha «bisogno di certezze, e anche a breve termine», aggiunge. Occorre, dunque, «iniziare presto il percorso di riforme».

Capello è, quindi, dubbioso che «un commissario sia la panacea di tutti i mali: si perderebbe un sacco di tempo e le decisioni cruciali verrebbero rinviate. Io procederei con le elezioni federali, come da programma, e parallelamente – spiega – lavorerei a un piano di rilancio del calcio».

«Se la memoria non mi inganna di recente sono stati due i commissariamenti, con Guido Rossi post Calciopoli e più di recente nel 2018 con Roberto Fabbricini. Non ricordo provvedimenti epocali, insomma i risultati li abbiamo visti...», fa notare.

E aggiunge: «Prima si elegge un presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e meglio è. Prendere tempo è deleterio per il nostro movimento calcistico».

«È un'urgenza non più procrastinabile»

Quanto a Malagò «ha l'esperienza, dopo aver guidato il Coni per molti anni, per succedere a Gabriele Gravina e ricoprire il ruolo di presidente della Figc nel migliore dei modi».

Capello fa poi una considerazione: «Si parla tanto del commissario ma chi verrebbe scelto poi per assumere quell'incarico? Qui occorrono competenza e celerità per riportare il calcio ad alti livelli».

Se sia inevitabile una riforma arbitrale: «Serve una figura che tecnicamente possa analizzare il frame e dire se è simulazione oppure fallo. Occorre un ex giocatore che possa con la sua esperienza leggere le situazioni più ambigue».

E il progetto del professionismo per gli arbitri italiani: «È un'urgenza non più procrastinabile».

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Ecco perché un Boeing 787 Dreamliner viene demolito dopo sole 13 ore di volo
«Bruciavamo genitali e natiche»: testimonianze agghiaccianti dei membri di una gang
Chi paga se il mio volo è cancellato per mancanza di cherosene?
Paura in mare in Salento, uno squalo attacca una barca di pescatori
Ecco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo

Video 

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

27.04.2026

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Più video

Altre notizie

Serie A. Il big match tra Milan e Juventus  non regala le emozioni sperate

Serie AIl big match tra Milan e Juventus  non regala le emozioni sperate

Challenge League. L'ACB sconfitto a Neuchatel, la salvezza è lontana 6 lunghezze

Challenge LeagueL'ACB sconfitto a Neuchatel, la salvezza è lontana 6 lunghezze

Super League. La festa del Thun è rimandata, il San Gallo vince a Berna

Super LeagueLa festa del Thun è rimandata, il San Gallo vince a Berna