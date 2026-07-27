Hai fretta? blue News riassume per te Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale dopo le polemiche sul suo accordo personale con la società russa di scommesse Fonbet.

L’allenatore ha respinto ogni lettura politica della collaborazione, definendola esclusivamente commerciale e sportiva.

Ora Paolo Maldini e Leonardo potrebbero lasciare, mentre Giovanni Malagò tenta di ricucire.

Il ministro Andrea Abodi parla di una «brutta figura» da recuperare. Riepilogo creato con

Paolo Maldini e Leonardo avevano puntato su Andrea Pirlo dopo i rifiuti di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, preferendolo anche ad allenatori più esperti come Antonio Conte e Roberto Mancini.

La candidatura è però entrata in crisi quando è emerso il legame dell’ex regista con Fonbet.

Come riferisce «La Gazzetta dello Sport», Giovanni Malagò ha chiesto un approfondimento sui contratti in essere, affidando l’esame dei documenti all’avvocato Giancarlo Viglione, legale della Figc.

Dalle verifiche sarebbe risultato che l’accordo personale tra Pirlo e Fonbet è distinto dal suo incarico come allenatore dello United FC di Dubai.

La natura autonoma del contratto avrebbe aumentato le perplessità del presidente federale, anche per il delicato contesto dei rapporti tra Italia e Russia dopo l’attacco all’Ucraina del febbraio 2022.

Il messaggio di Pirlo

Pirlo ha però respinto ogni interpretazione politica.

Nel messaggio pubblicato su Instagram ha spiegato che la collaborazione contestata «nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti» ed è «esclusivamente di natura commerciale e sportiva».

Le ricostruzioni delle due parti, dunque, non coincidono.

«Attribuirne un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono», ha sottolineato l'ex regista di Milan e Juventus, prima di ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia.

Lo stesso Pirlo ha poi espresso amarezza per una scelta sportiva trasformata in un caso pubblico. «L’amore per l’Italia non dipende da un incarico», ha scritto, aggiungendo che quel legame fa parte della sua storia e della sua identità.

Maldini potrebbe dimettersi

Ora l’attenzione si sposta su Maldini.

Secondo «La Gazzetta dello Sport», il direttore tecnico sarebbe pronto a lasciare, convinto che l’esclusione di Pirlo abbia messo in discussione l’autonomia decisionale che gli era stata garantita al momento del suo ingresso in Federazione.

Malagò intenderebbe spiegare a Maldini e Leonardo che lo stop non deriva da valutazioni tecniche, ma da ragioni istituzionali e di opportunità.

Il presidente vorrebbe comunque confermare la fiducia nel loro progetto di rilancio del calcio italiano, costruito su un percorso di otto-dieci anni e su un’identità di gioco comune a partire dai settori giovanili.

La mediazione si annuncia però difficile.

Maldini avrebbe già fatto capire che, senza Pirlo, la sua permanenza sarebbe complicata. Se mantenesse questa posizione, Malagò sarebbe disposto ad accettarne le dimissioni.

Malagò chiamato a mediare

Sul caso è intervenuto anche il ministro italiano per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Secondo quanto riportato da «Sky Sport», Abodi ha criticato la mancanza di tempestività e di comunione d’intenti, affermando che adesso «c’è da recuperare una brutta figura».

Malagò, interpellato da «Il Sole 24 Ore», non ha invece fornito indicazioni sul nuovo candidato alla panchina azzurra. Ha spiegato di aver ricevuto centinaia di messaggi e ha assicurato che parlerà con tutte le persone coinvolte il prima possibile.

Pirlo è dunque fuori dalla corsa. Resta da capire se la sua esclusione porterà all’addio anche di Maldini e Leonardo, costringendo la Federazione a ripartire non soltanto dalla ricerca del nuovo ct, ma dall’intero progetto tecnico della Nazionale.