ultima sfida si giocheranno il 1o posto del Gruppo 2.

Già con un piede nella fase ad eliminazione diretta dopo le prime quattro giornate, Italia e Francia si sono qualificate per i quarti di finale di Nations League al termine della quinta partita e domenica nell’ Gli Azzurri hanno sconfitto per 1-0 in trasferta il Belgio grazie a un gol di Tonali, mentre alla Francia è bastato pareggiare per 0-0 con Israele allo Stade de France. Nella Lega B l’Inghilterra è dal canto suo salita in testa al Gruppo 2 prendendosi la rivincita sulla Grecia, sconfitta 3-0 ad Atene.

