Italia Reuters

Debutto riuscito per l'Italia ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda.

A Auckland le Azzurre hanno faticato a prevalere sull'Argentina, ma alla fine l'hanno spuntata per 1-0 grazie a Girelli, in gol all'87', raggiungendo la Svezia in vetta al Gruppo G.

Tutto facile per la Germania contro il Marocco, prima squadra nordafricana a un Mondiale femminile. Le tedesche si sono imposte per 6-0 con doppietta di Popp e due autogol delle marocchine.

Swisstxt