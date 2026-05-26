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Verso i Mondiali Itten convocato in Nazionale: «Conosco bene il mio ruolo. L'attaccante titolare è Embolo»

Swisstxt

26.5.2026 - 11:51

Itten
Itten
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Cedric Itten parteciperà al Mondiale con la Svizzera. L'attaccante del Fortuna Duesseldorf si è guadagnato la convocazione grazie ai suoi 16 gol, 15 in campionato e 1 in Coppa, più tre assist.

SwissTXT

26.05.2026, 11:51

26.05.2026, 11:58

Una stagione personale positiva nonostante la retrocessione del club. Il basilese ha vissuto settimane difficili per il risultato della squadra, ma è felice per la chiamata di Yakin.

«Conosco bene il mio ruolo. L'attaccante titolare è Embolo, che con la Svizzera ha sempre fatto la differenza».

«Un Mondiale è lungo e io devo farmi trovare pronto e dare una mano quando e se sarò chiamato in causa», ha detto.

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