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Calcio Itten in Bundesliga al Werder

Swisstxt

21.6.2026 - 15:46

Itten
Itten
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La notizia era nell’aria e ora c’è l’ufficialità: Cedric Itten giocherà in Bundesliga la prossima stagione.

SwissTXT

21.06.2026, 15:46

21.06.2026, 15:47

Il nazionale rossocrociato, attualmente impegnato ai Mondiali, vestirà infatti la maglia del Werder. Il 29enne arriva dal Fortuna Duesseldorf, retrocesso nella terza serie tedesca nonostante le 16 reti in 32 partite dell’attaccante rossocrociato.

Lì era stato allenato dall’attuale mister del Werder Daniel Thioune.

Cresciuto nel Basilea, Itten ha proseguito la sua carriera a Lucerna, a San Gallo, a Glasgow sponda Rangers, al Greuther Fuerth e all’YB.

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