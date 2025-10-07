  1. Clienti privati
Nazionale Il neo arrivato Jaquez: «Un sogno essere qui»

Swisstxt

7.10.2025 - 14:58

Luca Jaquez alla prima convocazione.
Keystone

Prima convocazione in Nazionale e prima conferenza stampa dopo appena un allenamento per Luca Jaquez.

«Ho realizzato il sogno che avevo da bambino: rappresentare il mio Paese», ha spiegato il difensore dello Stoccarda. Cresciuto nel Lucerna, Jaquez era stato definito dal suo ex allenatore Mario Frick «il nuovo Akanji».

Venerdì il Big match. Tami: «Contro la Svezia vogliamo vincere, ma dobbiamo anche essere furbi»

«Osservo con attenzione chi gioca nel mio ruolo - ha dichiarato il 22enne - anche se non ho un idolo vero e proprio».

Entrato in gruppo in punta di piedi, Jaquez ha colpito lo staff tecnico anche se nei prossimi match probabilmente non avrà ancora spazio.

