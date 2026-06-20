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Calcio Jaquez, «vincere il gruppo»

Swisstxt

20.6.2026 - 22:11

Il 23enne dello Stoccarda
Il 23enne dello Stoccarda
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Giovedì, una volta trovato il vantaggio contro la Bosnia, Yakin ha mandato in campo Jaquez per aiutare la Svizzera a difendere con ordine e lucidità.

SwissTXT

20.06.2026, 22:11

«Sono stato un po' sorpreso di entrare – ha confessato il 23enne – ma in quei momenti devi rimaere concentrato e fare quello che sai fare». «Il Mondiale è un sogno che avevo da bambino – ha proseguito il difensore dello Stoccarda – e adesso sono qui a viverlo. E' un'avventura pazzesca». Le tante emozioni vissute non hanno però fatto perdere di vista al lucernese il primo obiettivo elvetico: «E' chiaro, vogliamo vincere il Gruppo B».

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