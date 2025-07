Rossocrociato

Pare sia solo questione di tempo e poi Ardon Jashari indosserà la maglia del Milan.

Swisstxt

Il centrocampista elvetico infatti non seguirà il resto della squadra del Bruges in Gran Bretagna per un’amichevole coi Rangers e per un ritiro di alcuni giorni a Londra e resterà ad allenarsi da solo in Belgio, evidentemente in attesa di sviluppi.