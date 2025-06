Jashari Keystone

Eletto MVP del campionato belga, Ardon Jashari è ancora in cerca dell'esordio dal primo minuto in maglia rossocrociata, che potrebbe però arrivare in una delle amichevoli in programma durante la tournée americana.

«Tutti quelli che sono qui vorrebbero giocare e dare una mano alla Nazionale, io sono tranquillo, vedremo cosa deciderà Yakin», ha spiegato il 22enne.

L'ottima stagione con il Brugge ha attirato su di lui le attenzioni dei migliori club d'Europa: «Ci sono state alcune voci ma per ora sono concentrato sulla Svizzera, Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane», ha concluso.